الاوسكار 2019 – ألفونسو كوارون أفضل مخرج عن فيلم Roma

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فاز المخرج المكسيكي الفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه Roma، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

ونافس عن تلك الجائزة اليوناني يورجوس لانتيموس عن فيلم the favorite، وسبايكي لي عن فيلم BlacKkKsman و باوول باولوسيكي عن فيلم Cold War وادم ماكي عن فيلم vice.

تدور أحداث الفيلم في المسكيك خلال فترة السيعينات، حول أسرة تنتمي لطبقة متوسطة، يقرر رب المنزل أن يغادرهم بسبب خلافات مع زوجته ولكن الخادمة كليو تنجح في تحقيق التوزان مع صاحبة المنزل حيث تجمعهما الكثير من المواقف الإنسانية، خاص ان كيلو تركها حبيبها بعدما علم بحملها منه.