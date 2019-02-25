كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فاز المخرج المكسيكي الفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه Roma، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
ونافس عن تلك الجائزة اليوناني يورجوس لانتيموس عن فيلم the favorite، وسبايكي لي عن فيلم BlacKkKsman و باوول باولوسيكي عن فيلم Cold War وادم ماكي عن فيلم vice.
تدور أحداث الفيلم في المسكيك خلال فترة السيعينات، حول أسرة تنتمي لطبقة متوسطة، يقرر رب المنزل أن يغادرهم بسبب خلافات مع زوجته ولكن الخادمة كليو تنجح في تحقيق التوزان مع صاحبة المنزل حيث تجمعهما الكثير من المواقف الإنسانية، خاص ان كيلو تركها حبيبها بعدما علم بحملها منه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاوسكار 2019 – ألفونسو كوارون أفضل مخرج عن فيلم Roma لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.