الاوسكار 2019 – جائزة أفضل سيناريو مقتبس تذهب لفيلم BlacKkKlansman

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فاز فيلم BlacKkKlansman للمخرج الأمريكي سبايك لي بجائزة أفضل سيناريو مقتبس، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 والذي يقام الآن في مسرح دولبي بـ هوليوود.

‏The Ballad of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?”

‏“If Beale Street Could Talk”

‏“A Star Is Born”

وتدور أحداث الفيلم حول(رون ستالوورث) ضابط شرطة أفريقي أمريكي من (كولورادو)، ينجح في التسلل إلى إحدى تجمعات (كو كلوكس كلان) المحلية – وهي حركات تؤيد بعض المواقف الرجعية المتطرفة والعنيفة ضد السود – إلى أن يصبح رئيسًا لإحداها.