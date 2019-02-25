الاوسكار 2019 – جائزة أفضل سيناريو أصلي تذهب لفيلم Green Book

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - ذهبت جائزة افضل سيناريو اصلي لفيلم Green Book في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، والذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية. ونافس على تلك الجائزة أفلام Roma، ‏The Favouriteو Vice. وتدور أحداثه عندما يُوظف “توني ليب” وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس، ليقود دكتور “دون شيرلي” عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على “الكتاب الأخضر” لإرشاد هما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأميركيين الأفارقة.

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