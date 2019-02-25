"شورت وتنورة وكاب".. إطلالات نجوم السينما العالمية في حفل الأوسكار (بالصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ظهر نجوم السينما العالمية بإطلالات مميزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 المقام على مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية.

وعلى عكس إطلالات الفنانات فمن المعروف أن أزياء الرجال تنحسر في البدلات الكلاسيكية ذات الألوان الغامقة، إلا ان غرض بعضهم خارج السرب في هذا الحفل، إذ شاهدنا بعض الفنانين الذي ظهروا بـ"لوك مختلف وغير مألوف كإطلالة المخرج العالمي سبايك لى الذي ارتدى بدلة باللون الموف الفاتح مع نظارة وكاب بنفس اللون، وكذلك النجم العالمى بيلى بورتر الذي ارتدى بدلة أشبه بالتصميم النسائي.

ويمكن مشاهدة أبرز إطلالات نجوم العالم الذين شاركوا في حفل توزيع جوائز الأوسكار من خلال الألبوم الأعلى: