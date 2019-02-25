مواصفات النظارة الشمسية المناسبة للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أكدت جمعية "الرؤية الجيدة" على أهمية ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة خلال فصلي الربيع والصيف من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة سلامة القيادة، حسب موقع "24الإمارتي ".

وأوضحت الجمعية الألمانية أن النظارة الشمسية المناسبة للقيادة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

كما ينبغي أن تكون النظارة الشمسية قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلاً، وزيادة درجة التباين، علما بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

وبالنسبة للون العدسات، فإن الخبراء يوصون باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف.

ويمكن أيضاً ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحاً بالاتجاه نحو الأسفل، وبذلك يكون من السهل رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بالسيارة.

وأكدت الجمعية أيضاً على أهمية أن تكون النظارة الشمسية ذات فئة حماية من الإبهار مناسبة، مشيرة إلى أن درجة الحماية 3 تعد مناسبة لمنطقة البحر المتوسط.