الاوسكار 2019 .. هيلان ميران لبسة مجوهرات بـ 6 مليون دولار – أتفرج و أتحصر

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - تصدرت النجمة العالمية هيلان ميران عدد كبير من المواقع الفنية، و ذلك بسبب سعر المجوهرات التي ارتدتها الليلة بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بهدف الظهور بإطلالة أكثر فخامة و جمال، حيث وصل سعر مجوهرات هيلات ذات الـ 73 عاما إلي 6 ملايين دولار و هي من مجموعة ” Harry Winston jewels ” ، و ذلك حسب موقع ” ديلي ميل “ يذكر أنه ظهر علي السجادة الحمراء اليوم بحفل الاوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي ، كذالك برادلي كوبر و صديقته ايرينا شايك .

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