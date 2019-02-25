كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - انجي بيومي أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم كله يتحدث عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. وأضاف”أديب” من خلال برنامج”الحكاية”المذاع علي فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصر تستضيف 50 رئيس دولة ، وإعلام كل دولة يتحدث عن القمة العربية الأوروبية. وقال”أديب”، :” تابعت في حياتي مؤتمرات قليل و كتير ، متفهمش ليه أما مصر بتعمل مؤتمر الدنيا تقوم تتقلب، العالم كله بيتكلم عن القمة العربية الأوروبية “.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن القمة العربية الأوروبية: لما مصر بتعمل مؤتمر الدنيا بتتقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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