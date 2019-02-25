يابختك يافخر العرب.. ليدي جاجا في لقطة طريفة مع رامي مالك – أتفرج

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - بدأ حفل أوسكار 2019 منذ دقائق وتم تسليم بضع جوائز إلى الآن، ولكن لاحظ محبو ليدي جاجا ومحبو رامي مالك لقطة طريفة لمساعدة الأولى للأخير.

لاحظت جاجا أن مالك لم يضبط رابطة عنقه جيدا، وتدخلت لإصلاحها.

ليدي جاجا مرشحة لجائزتين هذا العام وهما أفضل أغنية أصلية عن Shallow، وأفضل ممثلة في دور رئيسي، ورامي مالك ينافس على أفضل ممثل في دور رئيسي.

فاز فيلم Bohemian Rhapsody من بطولة مالك بـ3 جوائز إلى الآن وهم أفضل مونتاج، وأفضل موكساج صوتي، وأفضل مونتاج صوتي.

تستعد جاجا للغناء مع برادلي كوبر أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born.