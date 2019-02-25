الاوسكار 2019 .. جائزة أفضل مؤثرات بصرية تذهب لفيلم First man

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - توج فيلم First man للمخرج دامين شازيل والنجم العالمي رايان جوسيلنج بجائزة افضل مؤثرات بصرية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91. تدور أحداث الفيلم حول حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء الذي يعد أول شخص يصعد للقمر ويرصد الفيلم رحلة “أبولو” وكيف تم تجهيزه لهذه المهمة التاريخية. ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.

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