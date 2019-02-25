الاوسكار 2019 .. جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير تذهب لفيلم Period. End of Sentence

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - فاز فيلمPeriod. End of Sentenceبجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019. وحرص عدد من النجوم العالميين على التواجد بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ومنهم النجم المصرى رامى مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلمbohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلى كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمهa star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمهvice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمهgreen book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمهat eternitys gate.

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