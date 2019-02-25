جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير تذهب لفيلم BAO

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - حصل فيلم BAO على جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 المقام حاليا في مسرح دولبي في هوليوود. ونافس على تلك الجائزة :

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekend ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.

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