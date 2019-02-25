شاهد .. الصور الكاملة لحفل الأوسكار 2019 – بوس و فساتين أخر مليطة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز اوسكار 2019، الذي بدأ بوصول نجوم هوليوود علي السجادة الحمراء التي شهدت تألق العديد منهم إيميليا كلارك وتشارليز ثيرون ورامي مالك وجيمس ماكفوي وريجينا كينج وغيرهم من النجوم.

كما شهدت السجادة الحمراء أيضا ظهور العديد من الثنائيات المميزة مثل مما لفت إليهم الانظار بشدة، والفساتين الملفتة للانتباه.