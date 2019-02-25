الاوسكار 2019 .. جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة تذهب لفيلم سبايدرمان

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - فاز فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verseبجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة حرص عدد من النجوم العالميين على التواجد بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ومنهم النجم المصرى رامى مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلمbohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلى كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمهa star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمهvice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمهgreen book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمهat eternitys gate.

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