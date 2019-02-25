الاوسكار 2019 .. جائزة أفضل ممثل دور ثاني تذهب لـ”ماهرشالا”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 05:55 صباحاً - فاز الممثل الأمريكي ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلمه Green book، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 الذي يقام الآن في مسرح دولبي بـ هوليوود.
ونافس ايضا آدم دريفر عن فيلم BlacKkKsman و سام إليوت عن دوره في فيلم a Star is born ، ريتشارد جرانت عن فيلم can you ever forgive me ، و سام روكويل عن Vice.
ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.
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