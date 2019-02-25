الاوسكار 2019 .. جائزة أفضل مكساج ومونتاج صوتي تذهب لفيلم رامي مالك

وتدور أحداث الفيلم حول قصة أغنية Bohemian Rhapsody التي كتبها فريدي ميركوري وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة.
ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الأمريكي كيفين هارت ، منهم بري لارسون، هيلين ميرين ،جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز ،مايكل بي جوردن،اليزا فيشر،سارة بولسون،ميليسا مكارثي،جايسون موموا،صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك،تشادويك بوسمان،خافيير باردم،تشارلز ثيرون،جاري اولادمان و سام روكويل.
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