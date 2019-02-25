بالصور| "البابيون مش مظبوطة".. ليدي جاجا تعدل أزياء رامي مالك بالأوسكار ويرد بـ"قبلة"

التقطت عدسات المصورين بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، لقطة عفوية جمعت بين الفنانة الأمريكية ليدي جاجا، المرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلمها "A Star is Born"، مع الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، المرشح أيضًا للفوز بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "Bohemian Rhapsody".

وظهرت "جاجا" في إحدى اللقطات وهي تعدل رابطة عنق رامي مالك قبل دقائق من بدء الحفل، وهي اللقطة التي حظت بانتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور حدوثها، ليعبر "مالك" عن امتنانه لمساعدتها بقبلة على إحدى وجنتيها.

وكانت لقطة عفوية سابقة بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، يناير الماضي، قد أظهرت العلاقة الودودة بين الطرفين، إذ أظهر مقطع فيديو "مالك" وهو يقترب من "جاجا" لمصافحتها خلال فعاليات الحفل، الذي حصد خلاله على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، فيما حصلت هي على جائزة أفضل أغنية عن Shallow والتي جاءت ضمن أحداث فيلمها A Star Is Born.

وانطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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