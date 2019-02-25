بالصور| اكتفت بـ"تاتوهات".. ليدي جاجا بإطلالة "مش غريبة" في حفل الأوسكار

اعتادت الفنانة الأمريكية ليدي جاجا الظهور بإطلالات غير تقليدية بالعديد من المناسبات العادية والمهرجانات الفنية، التي تحظى بمتابعة عالمية، لكنها لم تتجه للغرابة في اختيار إطلالتها لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ91.

وظهرت جاجا، المرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلمها "A Star is Born"، بإطلالة "عادية"، إذ اكتفت بارتداء فستان أسود بسيط بتوقيع دار ألكسندر ماكوين، مزود بقفازين يغطيان معظم ذراعيها.

وتعمدت "جاجا" إظهار الوشوم المطبوعة على ظهرها وذراعيها أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء، والتي أظهرت أشكالا متنوعة كورود وقلب وكف به أظافر طويلة توحي بالتخويف.

وانطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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