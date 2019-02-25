بالصور- آشلي جراهام تخطف الأنظار بفستان أسود في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نيرمين الجلاد:

خطفت عارضة الأزياء العالمية "آشلي جراهام" الأنظار على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 والمقام على مسرح "دولبي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

وتألقت أشلي بفستان تايبست طويل، باللون الأسود، حمل توقيع دار أزياء " Zac Posen "،و يبلغ سعره 863 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنية مصري.

وتميز الفستان بتصميم الميرماد وخط رقبة مرفوع من جانب واحد، وكسرات قوية من الذيل، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ناعمة من علامة " Martin Katz "، إذ ارتدت عقد كلاسيكي، وحلق رقيق على شكل فراشة، باللون الفضي، وسوار، وخاتمين من السولتير.

وأكملت أشلي الإطلالة بمكياج ناعم، فاختارت "إيشادو" بالألون الترابية، وركزت على أبرز رسمة العيون باستخدام الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع لإظهار جمال الفستان الكلاسيكي.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".