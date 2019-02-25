"مع العيلة".. برادلي كوبر ببدلة كلاسيكية على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

حضر النجم العالمي برادلي كوبر في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي، برفقة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا.

استطاع الفنان برادلي كوبر (44 عامًا) أن يخطف الأنظار كعادته أثناء تواجده على السجادة الحمراء، إذ ظهر واقفًا وسط السيدتين اللامعتين زوجته ووالدته، مرتديًا بدلة كلاسيكية أنيقة، باللون الأسود، ونسق معها حزام قماشي من عند الخصر من خامة الستان، وكذلك ياقة الجاكيت من الستان أيضًا، وأكمل إطلالته بقميص أبيض عليه "بيبون" سوداء. وأكمل إطلالته الكلاسيكية ببنطلون به خطين جانبين من الستان.

أما عن زوجته إيرينا شايك، فختارت فستان أسود سادة بتصميم المريماد الذي يبرز رشاقتها، واعتمدت إيرينا على إرتداء الإكسسوارات التي تزين إطلالتها بشكل مختلف، إذ ارتدت حزام باللون الذهبي عند منطقة الخصر، ووجود شراشيب ذهبية من عن الأكمام، والشعر والمكياج لمسات بالألوان الترابية فختارت البني الغامق في لون شعرها ومكياج الذي يناسب ملامح وجهها.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".