بالصور| ريجينا كينج تبكي أثناء فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

حصدت الممثلة الأمريكية ريجينا كينج جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "If Beale Street Could Talk"، وذلك في أول ترشيح لها للفوز بجائزة الأوسكار.

وتوجهت "كينج"، خلال كلمتها، بالشكر إلى مخرج الفيلم باري جينكينز، بالإضافة إلى جيمس بالدوين، مؤلف رواية "If Beale Street Could Talk".

وقالت وهي تبكي تأثرًا بالموقف: "أن أكون واقفة هنا، ممثلة عن أحد الفنانين العظماء في عصرنا، جيمس بالدوين، هو أمر خيالي قليلا".

كما توجهت "كينج" بالشكر لوالدتها أيضا، قائلة: "أمي، أنا أحبك جدا، شكرًا لتعليمك لي أن الله يدعم دائما، ودائما ما كان يميل في اتجاهي".

وانطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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