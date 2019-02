بالصور| نادين لبكي وأبطال "كفر ناحوم" على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار

ظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، منذ قليل، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، المُقام بمسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، إلى جانب بطل فيلمها "كفر ناحوم" المرشح لجائزة أوسكار بفئة أفضل فيلم أجنبي، وزوجها خالد مزنر.

وظهرت "لبكي" بإطلالة أنيقة بتوقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، إذ جاء فستانها باللون الـ"أوف وايت"، ذو فتحة جانبية تكشف عن أحد ساقيها.

وينافس فيلم "كفر ناحوم" إلى جانب فيلم Never Look Away من ألمانيا، وينافس على جائزة الأوسكار من اليابان فيلم Shoplifters ومن بولندا فيلم Cold War، وترشح للأوسكار من المكسيك Roma.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يعيش في قرية صغيرة، ويقرر التمرد على والديه ورفع دعوى قضائية ضدهما، لأنهما تسببا في مجيئه إلى عالم مليء بالأزمات السياسية والاجتماعية.

وانطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

​