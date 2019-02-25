حفل الأوسكار.. نادين لبكي تتألق بـ"الأبيض" على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

أطلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس.

"نادين" تشتهر دائمًا باختيارها الألوان الترابية التي تعطيها مظهرًا كلاسيكيًا أنيقًا وجذابًا، إذ اختارت فستانًا باللون الأبيض من أحدث مجموعة أزياء 2019، للمصمم العالمي إيلي صعب، بعد أن أضافت بعد التعديلات للتصميم الأصلي لكي يتناسب معها.

وجاء الفستان بصيحة الكتف الواحد One shoulder، ووجود كرانيش على الكتف الآخر ليعطي للتصميم مظهرًا خاصًا، وارتدت معه حزام الخضر لتحديد تلك المنطقة، وحتى لا يكون الفستان كقطعة واحدة، مع وجود فتحة عند الساق.

أما عن تصفيفة الشعر، كعادتها تختار دائمًا تصفيفة الشعر الانسيابية التي تعطي مظهرًا طبيعيًا وجذابًا، فاختارت أن تتركه على كتفها، ولكن كان من الأفضل أن تتبع تصفيفة الشعر المرفوع مع هذا التصميم، بحسب ما جاء في مجلة "فوج" العالمية المتخصصة في الموضة والأزياء.

وعن المكياج، تعتمد نادين دائمًا في إطلالتها على الألوان السموكي الترابية التي تتناسب مع ملامحها وكونها سيدة أنيقة وجذابة.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".