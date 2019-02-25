بالصور| دانيال ماكدونالد بإطلالة حمراء في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بابتسامة ساحرة، طلَّت الفنانة الأسترالية الشهيرة دانيال ماكدونالد، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الساحر.

وارتدت "ماكدونالد" في أول ظهور لها بـ"الأوسكار"، فستانًا من دار الأزياء الشهيرة Christian Siriano، تميز باللون الأحمر مصنوع من الشيفون عدا "الكمر" من الأسفل من قماشة الستان، عارٍ من أعلى الأكتاف، فيما كان حذائها من تصميم Stella Luna.

ولم تتكلف دانيال في تزيين إطلالتها بالاكسسوارات، كذلك كان المكياج بسيطًا متماشيًا مع ملامحها الرقيقة، وكانت تسريحة الشعر مموجة.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".