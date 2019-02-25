الأوسكار 2019.. هيلين ميرين تتألق بفستان زهري أنيق بحفل الأوسكار ال91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - تألقت النجمة البريطانية هيلين ميرين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 بفستان أنيق يجمع من اللون الزهري مع ارتدائها عقد ماسي. ويقام حفل الأوسكار الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية، والذي سينطلق بعد ساعات قليلة. ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.

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