الأوسكار 2019.. بدء توافد نجوم هوليود علي الريد كاربت

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - بدء توافد نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما في هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، والذي تقام فعالياته بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن أبرز الحضور المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، إيلزا فيشر، كونستانس وو، والمخرج الأمريكي، سبايك لي، أماندا ستينبرج، دانييلا ماكدونالد، ماريا كوندو، إميليا كلارك، لورا هارير، شانجيلا.

وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت “مسيئة للمثليين”.​