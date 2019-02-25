رسمياً – الزمالك يُقرر خوض مباراة المقاصة في كأس مصر

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - استقر مجلس ادارة نادي الزمالك بشكل نهائي على قراره بشان تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة ببطولة كأس مصر. الزمالك يواجه نظيره مصر المقاصة في اطار منافسات الدور ربع النهائي بالمسابقة المحلية الاربعاء المقبل. وكان مجلس ادارة الزمالك يدرس طلب تأجيل المباراة بداعي انشغاله ببطولة الكونفدرالية، قبل أن يتضامن مسئولي المقاصة مع طلبهم. وقرر الزمالك بشكل رسمي خوض مباراة المقاصة يوم الأربعاء ويتراجع عن طلب التأجيل. يذكر، أن الزمالك سيحل ضيفًا على بترو أتليتيكو الأنجولي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية في الثالث من مارس المقبل.

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