بالصور| إميليا كلارك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار

خطفت الممثلة الإنجيليزية إميليا كلارك الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس.

وظهرت "كلارك" مرتدية فستانًا طويلا باللون البنفسجي الفاتح، مكشوف الكتفين، مع شعر قصير ومكياج ناعم.

وينطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكي جيمي كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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