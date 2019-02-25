بالفيديو| ريا أبي راشد بالأزرق الملكي والـ"ريش" في حفل الأوسكار

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مقطع فيديو لها من حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، الذي سينعقد في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريا بفستان لامع بالأزرق الملكي من توقيع مصممة الأزياء لمى عسكري، مزين بالريش، وحذاء من ماركة جيمي تشو، واختارت مجوهراتها من عزة فهمي وساعتها من ماركة IWC.

وينطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، إذ كان المذيع الأمريكي جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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