خبيرة: "السوشيال ميديا" تُدير العلاقة بين الزوجين

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، جزء من حياتنا اليومية ولها إيجابياتها وسلبياتها على العلاقة الزوجية، لدرجة قد تؤدي للانفصال ولكنها ليست المتهم الأول بالطبع.

قالت خبير العلاقات الزوجية "خلود سليمان"، في بيان لها اليوم، إن شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر على العلاقة من حيث قلة الحوار بين الطرفين وعدم التحدث وجه لوجه، وأثبتت الإحصائيات أن الأزواج يستخدمون "الوتس آب" مع أزواجهم أثناء وجودهم جنبًا إلى جنب داخل المنزل؛ وبالتأكيد ذلك يؤثر على جفاف العلاقة الزوجية وخلوها من الأحاديث الشيقة بين الزوجين، وتابعت أن دائمًا ما تنشب خلافات بين أحد طرفي العلاقة نتيجة لانشغاله بالهاتف وعدم الاهتمام بما يحدث حوله.

وتضيف "سليمان": "أصبح لكل طرف عالمه الخاص المليء بالكثير من العلاقات الوهمية، لذلك كان من الطبيعي حدوث الطلاق النفسي بدون اى مقاومة منهم ومعنى الطلاق النفسي هو انعزال الزوجين نفسيا وعاطفيًا عن بعضهم البعض".

ومن سلبيات التواصل الاجتماعي أيضا كما ذكرت الخبيرة، الشعور بالحرمان من الألفة والمودة بين أفراد الأسرة بسبب وجودهم تحت سقف واحد ولكن عقولهم مع وسائل التواصل الاجتماعي كلًا له عالمه الخاص به، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت المرأة غير راضية عن زوجها وطريقة تعامله معها لأنها متطلعة للوصول إلى نفس الحياة الموجودة في العالم الافتراضي والتي أحيانا كثيرة تكون غير واقعية لكنها تتأثر بما تراه من مشاعر رومانسية وغيرها.

وتابعت: "إذا رأت الزوجة إحدى صديقتها تتباها بالهدايا التي يقدمها لها زوجها فيوثر ذلك عليها بالغيرة والحقد وبالتالي تتوتر علاقتها بزوجها وتكون غير راضية عن حياتها لذلك لابد من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من الناحية الإيجابية فقط حتى لا تؤثر على الحياة الأسرية بالسلب وتكون سبب في فشلها.

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