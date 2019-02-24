بالصور| الجنس الناعم «البطل الحقيقي» لموقعة التشجيع بـ«مدرجات الجونة»

شاهد عدد كبير من السيدات «الجنس الناعم»، مباراة الجونة والأهلي، اليوم، بالدوري الممتاز، من مدرجات استاد الجونة بالغردقة، بشكل يعيد للأذهان مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 2006، التي نظمتها مصر، وشهدت حضورا نسائيا كبيرا.

انتشرت أعداد كبيرة من السيدات والفتيات، باختلاف أعمارهن وجنسياتهن، في مدرجات الدرجة الأولى «يمين المقصورة»، لمشاهدة المباراة وسط انفعال وهتافات تجاه أي هجمة ناحية المرمى.

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