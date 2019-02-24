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شاهد عدد كبير من السيدات «الجنس الناعم»، مباراة الجونة والأهلي، اليوم، بالدوري الممتاز، من مدرجات استاد الجونة بالغردقة، بشكل يعيد للأذهان مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 2006، التي نظمتها مصر، وشهدت حضورا نسائيا كبيرا.
انتشرت أعداد كبيرة من السيدات والفتيات، باختلاف أعمارهن وجنسياتهن، في مدرجات الدرجة الأولى «يمين المقصورة»، لمشاهدة المباراة وسط انفعال وهتافات تجاه أي هجمة ناحية المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| الجنس الناعم «البطل الحقيقي» لموقعة التشجيع بـ«مدرجات الجونة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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