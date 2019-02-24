حرصت الفنانة السورة كندة علوش، على دعم مخرج فيلم "عن الأباء والأبناء"، قبل عرضه بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، مساء اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "علوش" صورة لـ "بوستر" الفيلم، مُعلقة: "كل التوفيق للمخرج السوري الصديق، طلال ديركي وفيلمه الوثائقي "عن الآباء والأبناء" رحلته مع جوائز الأوسكار اليوم".
وتابعت: "وصولك للأوسكار فخر لنا شكراً لمجهودك ولصدقك.. عيوننا وقلوبنا وصلواتنا معك اليوم كل التوفيق لك ولفيلم المخرجة نادين لبكي".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الأوسكار بساعات.. كندة علوش توجه رسالة لهذا المخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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