3 طرق للتواصل السليم بين الزوجين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

التواصل السليم بين طرفي العلاقة الزوجية ليس سهلاً، لكنه عامل ضروري وحيوي لإنجاح هذه العلاقة وتجاوز المحن والمعضلات التي يواجهها الزوجان.

وهناك 3 سبل ناجحة لكسر حواجز التواصل بين الزوجين، وفق ما نقل "24" الإماراتي عن موقع "فاميلي لايف" الإلكتروني:

1- الإصغاء بعناية

من الطبيعي أن يكون طرفا العلاقة الزوجية على استعداد تام للاستماع لبعضهما البعض في معظم الأوقات، لأن الإنصات عادة ما يكون عاملاً أساسياً في تقارب الزوجين، وتحقيق الانسجام بينهما، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن تنصت لشريك حياتك بشكل جيد وألا تتجاهل ما يقول، لكي تتجنب فتور علاقتك به والوصول إلى طريق مسدود.

2- تجنب توجيه الاتهامات للشريك

عندما تشعر بالغضب، قد تصدر منك عبارات غير لائقة واتهامات مبطنة أو صريحة تجاه الشريك، وهذا قد يؤدي بدوره إلى شعور الطرف الآخر بالإهانة، ويعمق المشكلة بينكما ويجعل مهمة الوصول إلى حل لها أمراً أكثر صعوبة.

3- المغفرة والتسامح

يعتبر الغفران من أكثر السمات التي تساهم في تمتين أواصر العلاقة بين الزوج والزوجة، إذ يكون من الضروري أن يتحلى كلا الطرفان بهذه السمة وذلك لإعطاء الطرف الآخر فرصة للتكفير عن أي خطأ يرتكبه، ويعزز لديه روح التسامح والمغفرة.