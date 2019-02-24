محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملتها القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 4 أيام بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان.

لمزيد عن انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .. تعرف على مواعيدها وأماكن تواجدها اضغط هنا