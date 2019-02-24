فساتين سهرة وأزياء ناعمة في رابع أيام أسبوع ميلان للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - تابعنا يوم أمس عروض اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلان للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وقد شاهدنا بالفعل عدد كبير من التصاميم المميزة التي لفتت انتباهنا بسبب أناقتها وجمالها لدى كل من “جيورجيو ارماني” Giorgio Armani، “ارمانو شيرفينو” Ermanno Scervino، “فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني” Philosophy di Lorenzo Serafini، و”روبيرتو كافالي” Roberto Cavalli وقد رصدنا عدد كبير من صيحات الموضة المميزة ومن أبرزها نذكر موضة البوت العالي الذي يصل طوله أعلى حد الركبة، البلايز الصوفية وخاصة تلك ذات الياقة العالية وقد شادهناها بدرجات لونية مختلفة أجملها كانت درجات الباستيل الهادئة، اضافة الى الجلد الذي مازال مسيطر على منصات العروض الايطالية بألوانه المختلفة الكلاسيكية والحيوية، وأيضاً موضة البدلات الرسمية والألبسة ذات الطابع الرياضي.

وقد شاهدنا عدد كبير من موديلات فساتين السهرة الناعمة ذات الطابع الأنثوي والمرهف والمصنوعة من أقمشة مميزة مثل الحرير والشيفون واليك بعض أبرز التصاميم من خلال هذه الصور.



مجموعة روبيرتو كافالي Roberto Cavalli لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



مجموعة “فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني” Philosophy di Lorenzo Serafini لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



مجموعة “جيورجيو ارماني” Giorgio Armani لموسم خريف وشتاء 2019-2020:





مجموعة “ارمانو شيرفينو” Ermanno Scervino لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



تصاميم مميزة وفساتن سهرة رائعة في رابع أيام أسبوع ميلان للموضة شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها. تابعي أيضاً: أزياءتلامس أنوثة المرأة في ثالث أيام أسبوع ميلان للموضة أزياء مستوحاة من المجوهرات والنقود في ثاني أيام أسبوع ميلان للموضة فساتين سهرة لبنانية من أسبوع باريس للأزياء الراقية تليق بحفل جوائز الأوسكار 2019

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