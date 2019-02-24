بعد طبعة الثعبان والنمر.. جيسيكا ألبا تختار أحذية جلد البقر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - برزت الأحذية والملابس المصمّمة من جلد الثعبان، أو المزدانة بنقوش النمور والفهود، بخاصة أحذية الكاحل الشتوية، ويبدو أنّ هذه الصيحة ستتراجع لينافسها تيار جديد لن يخطر على بالكِ من قبل، وهي أحذية مستوحاة من جلد البقر.



شوهدت الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا خلال رحلة تسوّق في بيفرلي هيلز، وكانت تعتمد اطلالة نهارية عصرية، تتألف من معطف أسود بتصميم مستقيم، يعلو كارديغان بظلّ من البني المائل إلى الجملي، وجينز، وأضافت لمسة أنيقة من خلال انتعال زوج من أحذية الكاحل المصممة من جلد البقر المرقّع، تباع في متجر مانغو مقابل 170 دولارًا أمريكيًّا.



طبعة البقر هي الصيحة القادمة للأحذية العصرية

بيد أنّ طبعة جلد البقرة هي أحدث جنون في تيار طبعات الحيوانات، لاسيما بعد أن اعتمدتها سيدات الطبقة الحاكمة ومشاهير الموضة.

اعتمدت دوقة ساسكس، ميغان ميركل، صيحة الأحذية المرقعة من جلد البقر، خلال زيارتها جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة. نسقت الدوقة زوجًا من أحذية الـ pump مزيّنًا بمقدمة مدببة من جلد البقر، كذلك تصميم الكعب، وبينهما صيحة الـ PVCالشفاف واضح على الجانبين، مع فستان أسود مستقيم، ومعطف بيج بتصميم فضفاض بتوقيع دار أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، أما الحقيبة فاختارت الدوقة اللون الأسود بـ تصميم مربع من حقائب فيكتوريا بيكهام.



كذلك، اعتمدت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، صيحة الأحذية المستوحاة من جلد البقر، خلال مرافقتها لزوجها في قمة العشرين العام الماضي. انتعلت ميلانيا ترامب زوجًا من أحذية الـ pump من جلد البقر، ونسقتها مع تنورة بقصة القلم الرصاص، باللون البيج، ومعطف بني جلد بني داكن.

من المتوقع أن تشهد صيحة جلد البقر مزيدًا من الرواج بعد مباركة المشاهير، واللافت أنّ الاختيارات لم تقتصر على أحذية الكاحل أو الـ pump الرسمي، بينما ستحتضن الأسواق وكبريات متاجر الموضة، صيحات أخرى مثل الـ male، والصندل المفتوح، وأيضًا البوت ذي العنق المتوسط بحيث لا يتخطى الركبة.

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