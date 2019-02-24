سر اختيار الفاشينيستا زوري أشكناني للمعاطف والبلوزات الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - لكل مدونة من مدونات الموضة أسلوبها الخاص الذي يميزها عن غيرها، ويلهم متابعيها بخيارات مختلفة تعكس شخصيتها، كالمدونة الكويتية زوري أشكناني، التي كثيرًا ما تعتمد على المعاطف أو البلوزات الطويلة.



البلوزات الطويلة تمنح الفاشينيستا زوري اطلالة أكثر طولًا ونحافة، كما أنها تختارها بشكل متنوع وألوان مختلفة، كالمعطف الطويلة باللون الأحمر، الذي نسقته بطريقة ذكية لتبدو أنحف مع اللوك الحيادي.



لفتنا كذلك اختيارها للـ بلوزة الكشكش باللون الأزرق الزهري، مع البنطلون الأبيض مع تصميمها برباط الخصر، جاء طولها مثاليًّا مع لون البنطلون الأبيض، وأكملت اللوك بـ الكعب العالي.



كما أنها اختارت القمصان الطويلة المخططة بالطول، كاللوك بالقميص الأبيض والأحمر، مع الجينز الأزرق، والكعب العريض للوك يُعتبر مثاليًّا للـ محجبات تحديدًا صاحبات الوزن المتوسط.



ولأنّ زوري تفضل القطع الطويلة بشكل كبير، اختارت كذلك الجاكيت المفتوح لترتديه كـ"كارديغان" مع توب قصير، وبنطلون قماشي بدرجة النود الأوف وايت، والكعب العالي، أضاف اللمسة الكلاسيكية لـ لوك الكاجوال.



المعاطف الطويلة أيضًا تعتمدها زوري بطريقة ذكية باختيار القطع التي تحتوي على حزام الخصر، بحيث لا يتأثر طولها عند ربط الحزام، وتمنحها كذلك المظهر الرشيق الذي تبحث عنه كل صبيّة، كالمعطف بدرجة البيبي بلو، الذي نسقت معه لفة الحجاب باللون الأبيض.



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