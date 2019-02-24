ماسك البرقوق لتجديد نضارة بشرتِك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - البرقوق هو من فاكهة الخريف المميزة، يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كفيتامين A وC، كما يحتوي على مضادات للأكسدة، كما أنه غني بالألياف الطبيعية، لهذا فهو هائل وفعال لصحة البشرة، يمكنكِ الاستفادة منه بتناوله بشكل مباشر، أو استخدامه كـ ماسكات.
فوائد البرقوق للبشرة
- يعمل على تلطيف وترطيب البشرة.
- يمنح البشرة لونًا ورديًّا.
- يحميها من أشعة الشمس الضارة.
- يجدّد خلايا البشرة.
ماسكات طبيعية بـ البرقوق
قناع البرقوق مع الزيوت
- ملعقة كبيرة برقوق مهروسة
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند
اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.
اشطفي بشرتكِ بالماء والغسول.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للاستفادة من فوائد البرقوق.
قناع البرقوق والزبادي
- ملعقة كبيرة زبادي
- ملعقة صغيرة برقوق
اخلطي المكونين ، وضعي المنتج على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.
اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.
كرري الماسك عندما تشعرين أنّ بشرتكِ بحاجة للـ ترطيب.
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