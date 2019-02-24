رحمة حسن تطلب دعمها لدخول "جينيس" كأول مذيعة بـ"متلازمة داون"

تسعى رحمة خالد مقدمة برنامج "8 الصبح" على شاشة "دي إم سي"، لدخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأول مذيعة مصابة متلازمة داون.

وطالبت "خالد" دعمها، من متابعيها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "عايزاكم تدعموني وتشجعوني، علشان أدخل موسوعة جينس، كأول مذيعة في العالم من متلازمة داون".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مطالبة "رحمة"، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، فضلا عن عشرات التعليقات الداعمة لها.

يذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"، في ديسمبر الماضي.

رحمة خالد تخرجت من معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الجاري، وتميزت بتفقوها الرياضي في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على المركز الأول في بطولة السباحة بأولمبياد "البارالمبية"، وأيضا بطولة الجمهورية عام 2010، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة، كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة.

وفازت بلقب المرأة الأكثر تأثيراً لعام 2015، كأصغر فتاة سناً في قائمة النساء المصريات، حصولا عليه.

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