"نوران" تطلب خلع زوجها: "بيخليني أكل فسيخ بالعافية"

كان تناول زوج «نوران»، 26 عامًا، للفسيخ والرنجة سببًا في طلبها الطلاق، وخاصة بعد حالات الإغماء التي تعرضت لها بسبب انبعاث رائحته.

تقول الزوجة العشرينية التي تقطن منطقة المعادي، أثناء حديثها لـ«هُن»:«في أنواع أكل طلبت منه أكتر من مرة ياكلها في أي حته بعيد عني، هو كمان مش بيستحمل رائحة الكبدة وبطلت أجيبها علشان خاطره، لكن هو مش بيراعي أن ممكن يغم عليا بسبب ريحة الرنجة والفسيخ».

وأكدت أنها لم تفكر في الطلاق من زوجها، إلا بعد أن وصل إلى مرحلة إلى«استفزاز»، وتقول:«بدأ يتحول الموضوع معاه لشىء مرضي كل ما يضايق مني يجيب رنجة وفسيخ في البيت ويخليني أكلهم بالعافية، ويقولي علشان تبطلي تتضايقني».

لم تتوقع «نوران»، أن يكون الفسيخ والرنجه سببًا في طلبها الطلاق، بعد مرور 6 أشهر على الزواج مضيفة:«الموضوع اتحول انه ممكن يضربني علشان آكل بالعافيه علشان مش بيعرف يأكل لوحده ولازم أكل نفس الأكل اللي بياكل منه».

استكملت حديثها:«لما الموضوع اتحول أنه ممكن يضربني علشان آكل حاجة غصب عني، طلبت منه الطلاق ولما رفض سيبت البيت وروحت لأهلي"، محاولات متكررة من الزوج الثلاثيني الذى يعمل في مجال العلاقات العامة في إحدى الشركات الهندسية، لإعادة زوجته بعد إقناعها أنه سوف يتوقف عن مضايقتها.

عادت «نوران»، إلى المنزل ولكن بعدما ترك زوجها العمل أصبح ينهال عليها بالضرب، آثاره ترك علامات في أجزاء مختلفة من جسدها، بالإضافة إلى استمرار«استفزازها»، فقررت طلب الطلاق للمرة الثانية.

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