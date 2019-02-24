أحلام الشامسي عن تعيين أول سعودية كسفيرة برتبة وزير: "هنيئا لكم"

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن سعادتها بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية برتبة وزير، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "الشامسي": "كامرأة إماراتية وخليجية وعربية، فخورة بهذة الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية، وكيف أن كانت هذه الخطوة لسمو الأميره ريما.. مبروك لك، وهنيئاً لكم بنات السعودية بمستقبل واعد عظيم".

وأرفقت الفنانة الإماراتية، جزء من البيان الملكي، المنشور على وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويتضمن: "تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع تهنئة المطربة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، فضلا عن مئات التعليقات الداعمين لتمكين المرأة السعودية.

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