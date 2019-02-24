الألوان الربيعية تغزو تصاميم "ماكس مارا" في ميلانو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يحدد خبراء عالم الأزياء والموضة كل موسم الألوان المميزة لكل فصل، والتي ستكون رائجة لدى دور الأزياء والماركات العالمية.

وبحسب مجلة فوج، أعلن دار ماكس مارا أحدث صيحات الجمال والبهجة في مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2019 و2020، التي أطلقتها على هامش فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

ومن المعروف عن مصممي دار " ماكس مارا" تقديرهم للمرأة العصرية، لذا قدموا تصاميم تناسب متطلباتها حيث افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات الكلاسيكية ذات الطابع العصري.

وتضمنت معاطف طويلة من الجوخ، و التويد والصوف، بجانب الفرو الناعم، ودخلت عليها طبعة المربعات والرسومات البسيط،ة وتزينت بألوان الربيع، مثل الأزرق النيلي والأصفر الحيوية ودرجات اللون البني الفاتح والأبيض والتركواز والأسود.

بالإضافة إلى الملابس النهارية، التي واكبت الطابع العصري لحياتنا دون أن تتخلّى عن لمسة الرقي والأناقة التي تُعرف بها إطلالات هذه الدار.

ونسقت الإطلالات مع أحذية ذات رقبة طويلة، مصنوعة من خامة جلد تمساح، وجاء النوع الآخر قصير من tube socks.. وسيمنحك "الخليج 365" الفرصة للتمتع بإطلالة أكثر جاذبية وبهجة، إذ يمكنك الاختيار وفقا لعرض "ماكس مارا" لخريف وشتاء 2019 و2020: