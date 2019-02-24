في موسمها.. حضري بان كيك بصوص الفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المقادير:

4 حبات بيض.

لتر حليب.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

50 جرام فراولة مقطعة.

50 جرام موز مقطع.

كريمة للخفق.

600 جرام طحين.

3 ملاعق كبيرة بيكينج بودر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل.

عود قرفة.

طريقة التحضير:

1- يضاف كلّ من البيض والحليب والزبدة المذوبة إلى الخليط الجاف (الدقيق والبيكنج باودر والملح و40 جرام من السكر)، مع الخفق جيداً.

2- تسخّن مقلاة عميقة غير لاصقة أو صينية مسطّحة بدون إضافة الزيت، تسكب من ملعقة ونصف إلى ملعقتين من الخليط فيها، وعندما تظهر الفقاعات على السطح، تقلب الفطيرة على الوجه الآخر وتطهى حتى تصبح ذهبية اللون من الوجهين، وهو ما يتطلّب دقيقة تقريباً لكل وجه.

3- لإعداد الصلصة: تخلط جميع مكوّناتها (كوب من الماء، كوب من السكر، ملعقة من العسل، عود من القرفة، ½ ملعقة صغيرة من القرنفل، ½ ملعقة من جوزة الطيب).

4- تحرّك في قدر توضع على نار خفيفة، إلى أن تغلي. ثم، يرفع هذا المزيج وينزع عود القرفة، ويدع إلى أن يبرد.

5. ثم يستخدم على "البان كيك" التي تزيّن بالموز والفراولة والكريما المخفوقة والصلصة.