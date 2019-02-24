عمرو أديب ساخرًا من عدم مشاركة أمير قطر بالقمة العربية الأوروبية:” إنت مش محتاج دعوة”

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 صباحاً - انجي بيومي

سخر الإعلامي عمرو أديب، من عدم حضور أمير قطر، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، قائلًا:” إزاي هنقعد وزعيم دولة قطر مش موجود”، منوها بأنه مصر أرسلت دعوة لأمير قطر على السفارة القطرية في اليونان، معقبا: “إحنا بعتنا ليكم على السفارة، إيه المشكلة.. هو إنت محتاج دعوة إنت صاحب بيت، خيرها في غيرها بقا تحضر في 2050، وتكون العلاقات بقت أحسن”.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أنه سيكون هناك لقاءات هامة ستعقد خلال القمة العربية الأوروبية، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية الأوروبية يعد دعاية مجانية على أمن واستقرار مصر.

وتابع، أن هناك كم كبير من المسئولين سيشاركون في القمة العربية الأوروبية، وهو أمر لا يتكرر في العام مرتين، منوها بأن المشاركين في القمة أسمائهم مذهلة.

وأضاف، أن هذا التجمع يندر أن يكون موجودًا، متابعًا: “ما سيحدث في القمة الغد وبعد غد أمر هام، وسيعود بالنفع على مصر والعالم العربي والأوروبي”، حيث ستكون مصر مصنع هام للأخبار خلال اليومين القادمين.