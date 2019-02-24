عمرو أديب يكشف عن هوية مخترق حساب نجلة هشام بركات ومكان تواجده

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 06:55 صباحاً - انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعدام المتهمين في قضية اغتيال النائب العام، كشفت أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر محتوى فني ورياضي ولكنها في الحقيقة صفحات إخوانية نائمة.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى هناك عددًا من الشباب المصري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحثوا عن بلال حسام، الذي اخترق صفحة نجلة المستشار هشام بركات، ونشر “بوست” مزيف على لسانها يشكك في أحكام القضاء المصري، وتوصلوا إليه بالفعل، معقبا: “كده بلال حسام اتحرق”.

وتابع،أن المواقع التابعة للإخوان نشرت صور للمدعو بلال حسام، ولكنها صور ليست حقيقية، كاشفا أن بلال حسام أغلق كل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 4 فجرًا.

هذا وقد عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر نجلة المستشار الشهيد هشام بركات مقطع فيديو تكذب فيه ما نشر على صفحتها بشأن إدانتها حكم تنفيذ الاعدام في 9 أشخاص في قضية مقتل والدها النائب العام، قائلا: “لازم نثق في بلدنا، و لازم نفهم أن مروة هشام بركات هى وأبوها زي الدهب، ولازم نصدق بلدنا، ونثق في مؤسساتنا”.

وعرض تحركات الحساب الشخصي لنجلة المستشار، والتي تثبت أن هناك شخص من تركيا اخترق حساب نجلة الشهيد، حيث حاول مرة تغيير كلمة السر لصفحتها الشخصية، ومرة أخرى كتب البوست المزيف.

وكشف أن من اخترق حساب نجلة المستشار الشهيد يدعى بلال حسام، موضحا أن البوست المزيف تم إعادة نشره 24 ألف مرة حتى يروجوا لكذبهم، منوها بأن “الآي بي” للمخترق تثبت أنه في تركيا.