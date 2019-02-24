البدري فرغلي : صدورنا تملأها الخوف من عدم تنفيذ حكم صرف العلاوات

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - قال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن حكم القضاء بتأييد أصحاب المعاشات في إضافة 80% من آخر 5 علاوات ينطبق على كل من خرج للمعاش، مؤكدًا أن الحكم التاريخي أعاد البسمة والأمل للملايين من أصحاب المعاشات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد على، “صدورنا تملأها الخوف من عدم تنفيذ الحكم، ولكن يجب على المسئولين أن ينصاعوا لأحكام القضاء”، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات وقفوا منذ عدة سنوات أمام جميع المحاكم المصرية وحصلوا على عدة أحكام من الدستورية والإدارية العليا بأحقية إضافة 80% من اَخر 5 علاوات، لاسيما وأن التضخم الحالي جعل قيمة المعاش تتضاءل.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.