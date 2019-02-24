خبير علاقات دولية: القمة العربية الأوروبية تاريخية ولم تأت مصادفة

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن القمة الاوربية العربية التي ستعقد بشرم الشيخ، سبقها العديد من اللقاءات في مالطا وأثينا، والقاهرة على المستوى الوزاري.

وتابع “البرديسي”، خلال حواره مع فضائية “اكسترا نيوز”، مساء السبت، أن مصر هي “مِفصلة شباك” الإطلالة العربية على أوروبا، لافتَا إلىأن هذه القمة ستشمل حضور 28 دولة أوروبية، و22 دولة عربية، وهذا حضور كبيرة للغاية، لافتَا إلى أن هذه القمة تاريخية ولن تتكرر.

وأوضح، أن انعقاد أول قمة عربية أوروبية في مصر لم يأت مصادفة، وكان ورائه جهد كبير من الدولة المصرية، خلاف ثقة العالم في دور مصر المركزي في المنطقة.