التعليم تعلن القول الفصل : العقود المؤقتة للمعلمين غير قابلة للتجديد

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - قالت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم إن العقود المؤقتة في مسابقة المعلمين الجديدة غير قابلة للتجديد، ولن يتم تثبيتهم بشكل دائم، لافتة إلى أن هذه العقود بهدف سد العجز في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ليس إلا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي ام سي”، أنه سيتم تدريب المعلمين ضمن مسابقة العقود المؤقتة لمدة أسبوع قبل استلام العمل، مشيرًا إلى أن العام الدراسي المقبل سيتم الإعلان عن مسابقة تعيين جديدة للمعلمين ولكن بعقود عمل دائمة.

ولفتت إلى أنه سيتم قبول جميع الأطفال من هم فوق سن الخامسة في رياض الأطفال.