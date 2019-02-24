جدول مباريات اليوم 24-2-2019 القنوات الناقلة والمُعلقين.. أحد كروي ساخن

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 05:55 صباحاً - أحد ناري ناري ناري في انتظارنا. لا تذهب لأي مكان، فقط أجلس على مقعدك وتابع المباريات حول العالم.

في الرابعة عصرا يلعب الجونة أمام الأهلي في الجولة الـ 24 من الدوري المصري على أون سبورت والنيل للرياضة.

ثم يلعب بيراميدز أمام المقاولون العرب في السابعة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة في إطار نفس الجولة.

الزمالك يستعد لاستضافة بترو أتليتكو في التاسعة مساءً في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

في الدوري الإنجليزي، سنكون على موعد مع كلاسيكو الكرة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وليفربول في الرابعة و5 دقائق عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب أرسنال أمام ساوثامبتون في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 7.

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي ينطلق في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

في الدوري الإسباني، أبرز المواجهات ستكون أولا بين أتليتكو مدريد وفياريال في الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

في الدوري الإيطالي، يحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويلعب نابولي خارج أرضه أمام بارما في السابعة مساءً ثم قمة مثيرة تجمع بين فيورنتينا وإنتر في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

في الدوري الفرنسي، سنكون على موعد مع قمة مثيرة أيضا تجمع بين موناكو وليون في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 6.

وفي ألمانيا، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره باير ليفركوزن في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 5.