بالصور| 6 إطلالات لا تُنسى للفنانات بحفلات الأوسكار.. بينها أنجلينا جولي

ساعات قليلة تفصل محبي السينما العالمية عن الحدث السينمائي السنوي الأبرز في العالم، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، الذي سينعقد في الساعات الأولى من يوم الإثنين، على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فيما ينتظره أيضًا محبو الموضة لمتابعة أحدث الصيحات المتبعة بين نجمات هوليوود والعالم المشاركات بالحفل.

وشهدت الدورات السابقة من حفل الأوسكار ظهور فنانات بإطلالات أيقونية حُفرت بذاكرة محبي الموضة من جميع أنحاء العالم، وهي الإطلالات التي رصدها موقع "et online"، وجاءت كالتالي:

- جوينيث بالترو- 1999

ظهرت الأمريكية جوينيث بالترو بفستان وردي كلاسيكي بتوقيع دار أزياء "رالف لورين"، خلال حفل الأوسكار الذي حصدت خلاله جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Shakespeare in Love"، تميز بوجود وشاح من اللون ذاته ملفوف حول ذراعيها.

- جوليا روبرتس- 2001

ارتدت الأمريكية جوليا روبرتس فستانًا مخمليًا باللون الأسود بزخارف من الستان العاجي بتوقيع دار "فالنتينو"، عند فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Erin Brockovich.

- هالي بيري - 2002

دخلت الفنانة هالي بيري التاريخ بعد كونها أول امرأة سمراء تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "Monster's Ball" في 2002، وهو الحفل الذي ظهرت خلاله بإطلالة مطرزة بالورود باللون المارون بتوقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

- هيلاري سوانك - 2005

عند تتويج الأمريكية هيلاري سوانك بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في Million Dollar Baby، ظهرت بإطلالة جريئة بتوقيع مصمم الأزياء الفرنسي جاي لاروش، مكشوف الظهر ذو أكمام طويلة باللون الكحلي، جذب الأنظار إليها حينها.

- أنجلينا جولي - 2012

ظهرت الأمريكية أنجلينا جولي بإطلالة كلاسيكية بتوقيع دار "فيرزاتشي"، والتي كشفت خلالها عن أحد ساقيها، والتي تعد أحد الإطلالات البارزة بحفلات الأوسكار حتى الآن.

- لوبيتا نيونجو - 2014

بإطلالة تشبه "سندريلا"، ظهرت المكسيكية ذات الأصول الكينية لوبيتا نيونجو على السجادة الحمراء بالحفل في العام 2014، إذ ارتدت فستانًا باللون السماوي من دار "برادا"، لتحصد جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم "12 Years a Slave".

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