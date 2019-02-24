بالفيديو| نسرين طافش من مقام "محيي الدين" : الكل هنا يصلي ويبتهل لله

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لها أثناء زيارتها لمقام المتصوف "محيي الدين بن عربي" في دمشق.

وعلقت "طافش" على الفيديو المنشور عبر صفحتها، حيث ظهرت وهي مرتدية الحجاب: "جمعة مباركة.. محبة وسلام من جامح الشيخ محيي الدين بن عرابي بدمشق".

حالة من السعادة والطمأنينة صاحبت الفنانة السورية خلال زيارتها للمقام حيث قالت: "إن المكان يعطي طاقة من السكينة والطمأنينة".

وتابعت الفنانة السورية في الفيديو الذي أظهر تأثرها بروعة المكان: "إن الجميع هنا يدعون ويصلون ويبتهلون لله".

وحاولت نسرين عبر الفيديو أن تظهر أبسط التفاصيل داخل المكان لتشاركه مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونسرين طافش تواصل تصوير المسلسل السوري "مقامات العشق" الذي تدور أحداثه حول حياة المتصوف الكبير محيي الدين بن عرابي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وشارك نسرين البطولة كل من الممثل اللبناني يوسف الخال والممثلون السوريون مصطفى الخاني ولجين إسماعيل وقمر خلف ونادين خوري.

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